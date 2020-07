Usa: coronavirus, Trump indossa una mascherina e si dice fiducioso nel vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha indossato una mascherina e ha parlato della possibilità di sviluppare un vaccino contro il coronavirus entro la fine dell'anno, durante una visita in Carolina del Nord. Lo riporta il "New York Times"."Confido che tutti gli statunitensi facciano la cosa giusta, ma consiglio vivamente a tutti di concentrarsi sul distanziamento sociale, di mantenere una rigorosa igiene, di evitare riunioni affollate e bar al chiuso e di indossare mascherino quando è il caso", ha detto Trump, i cui sondaggi lo danno in questo momento almeno 10 punti dietro a Joe Biden, lo sfidante del partito democratico alle prossime presidenziali, a livello nazionale, con la gestione della pandemia vista come uno dei suoi punti deboli. Il presidente repubblicano ha parlato durante una visita a uno stabilimento Fujifilm a Morrisville, dove si sta lavorando a un vaccino. Durante un tour della struttura, ha indossato una mascherina in pubblico per la seconda volta dall'inizio della crisi. "Ho sentito cose molto positive, penso che siamo in ottima forma per farcela entro la fine dell'anno", ha detto Trump parlando di un potenziale vaccino. (Nys)