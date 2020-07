Usa: Trump attacca la sezione "tendenze" su Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto attaccato la sezione "tendenze" di Twitter, definendola "davvero ridicola, illegale e, naturalmente, molto ingiusta!". In un messaggio pubblicato sulla piattaforma social, Trump ha detto che "molte tendenze riguardano me, e mai una buona". "Cercano tutto quello che riescono a trovare, lo rendono il peggiore possibile, e lo fanno esplodere, cercando di farne un trend", ha aggiunto. Twitter ha rifiutato la richiesta di The Hill di commentare le critiche di Trump. Il rapporto del presidente con Twitter, dove spesso si rivolge direttamente ai sostenitori, è diventato più conflittuale negli ultimi mesi. La piattaforma dei social media ha apposto delle etichette di "fact-checking" su due tweet di Trump a maggio che riguardavano il voto per corrispondenza, dicendo che contenevano "informazioni potenzialmente fuorvianti". Il presidente ha cercato di reagire emettendo un ordine esecutivo volto a togliere certe protezioni legali alle piattaforme dei social media, anche se molti esperti dicono le basi legali per l'ordine sono quantomeno traballanti. (Nys)