Usa: Obama e George Clooney terranno una raccolta fondi virtuale per Biden

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama e l'attore George Clooney parteciperanno a una conversazione virtuale e a una raccolta fondi per la campagna del candidato alla presidenza Joe Biden, secondo quanto riportato dal sito "The Hill". L'evento si terrà nel tardo pomeriggio di oggi e raccoglierà fondi per la campagna di Biden e per il Comitato Nazionale Democratico con biglietti a partire da 250 dollari e fino a 250 mila dollari, secondo le fonti di "The Hill". Durante il mese scorso Obama ha contribuito a raccogliere più di 11 milioni di dollari per il suo ex vice presidente. Secondo la stampa locale ci si aspetta che Obama partecipi anche ad altri eventi nei restanti mesi della campagna. Clooney, che ha contribuito alla raccolta fondi per le campagne di Obama nel 2008 e nel 2012, si unisce così a una serie di celebrità che si sono schierate con Biden in vista delle elezioni presidenziali contro il presidente Trump. (Nys)