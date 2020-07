Israele-Libano: Netanyahu, Hezbollah sta giocando con il fuoco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ore successive, mentre il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha convocato una riunione del gabinetto di sicurezza, il capo dell’esecutivo di Beirut, Hassan Diab, ha interrotto i suoi impegni istituzionali per seguire da vicino la vicenda nel sud del paese. Successivamente, Hezbollah ha smentito di aver partecipato ad azioni operative a ridosso del nord di Israele, minacciando che la risposta ai raid avvenuti lunedì scorso a sud di Damasco arriverà presto. Nel pieno di una campagna mediatica contraddistinta da reciproche accuse, i media israeliani hanno preannunciato la diffusione di video che verranno divulgati in serata per dimostrare che membri di Hezbollah si sarebbe infiltrati in Libano. (Res)