Coronavirus: Usa, 147.209 morti su 4.266.116 contagiati

- Gli Stati Uniti registrano almeno 147.209 morti per Covid-19 su 4.266.116 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A livello globale si registrano invece 16,3 milioni di contagiati, mentre i morti sono oltre 650 mila. Sempre grave la situazione in Florida, dove sono stati registrati 8.892 nuovi casi di Covid-19 e 77 i decessi nelle ultime 24 ore. Intanto il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha chiesto la riapertura dei tribunali in tutta la città a causa dell’aumento dei casi di criminalità in seguito alla chiusura imposta dalla pandemia. “È il momento di riunirsi e di ricostruire, c’è un enorme arretrato di casi di crimini violenti”, ha detto de Blasio durante una conferenza stampa. Mostrando i dati relativi ai casi giornalieri, il sindaco ha osservato come New York continui a restare sotto la soglia per mantenere aperta la città e abbia visto ridursi il tasso di contagio all'1 per cento. Buone notizie dalla società statunitense di biotecnologica Moderna, che ha lanciato oggi la terza fase di studio per lo sviluppo di un vaccino sperimentale contro il Covid-19. (Nys)