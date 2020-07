Bolivia: coronavirus, secondo Murillo candidato del Mas Luis Arce è positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Gabinetto del governo ad interim della Bolivia, Arturo Murillo, ha ventilato il sospetto che il candidato del Movimento al Socialismo alle prossime elezioni presidenziali, Luis Arce, sia contagiato da coronavirus. "Tutto fa pensare che il candidato del Mas, Luis Arce sia contagiato, e lo stesso riteniamo del pre-candidato (sempre del Mas), Andronico Rodriguez così come del presidente dell'Assemblea Legislativa, Eva Copa", ha detto Murillo in una conferenza stampa nel corso della quale ha rivolto inoltre un appello a cessare le proteste contro il rinvio delle elezioni presidenziali. "Vogliamo affermare nel modo più amichevole possibile che non continuino a mandare la gente a manifestare perché manifestare oggi equivale a mandare a morire", ha detto Murillo. Il capo di Gabinetto ha presentato quindi un rapporto che dà conto delle conseguenze che hanno presumibilmente provocato alcune manifestazioni realizzate in diverse parti del paese. "A Yacapanì così come a El Alto sono scoppiati i casi dopo le proteste, quello che chiediamo è che smettano con le manifestazioni nel contesto di tale pandemia", ha aggiunto Murillo. (segue) (Bua)