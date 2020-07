Fase 3: su buoni pasto in smart working serve chiarezza normativa e contrattazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la deputata del Movimento 5 stelle, Valentina Barzotti, "non si può tornare indietro e togliere diritti che i lavoratori hanno già nel loro patrimonio come il diritto al buono pasto che - secondo Barzotti - non è incompatibile con il lavoro agile come invece ha sentenziato il Tribunale di Venezia" in risposta a un ricorso presentato da alcuni lavoratori nei confronti del Comune di Venezia. "Laddove ci siano dei diritti acquisiti questi devono essere mantenuti anche per non disincentivare il lavoro agile, perché chi sa che andrà a perdere dei soldi potrebbe decidere di rinunciare allo smart working". Gianluca Bianco, responsabile contrattazione Cisl, ha insistito sulla necessità della contrattazione augurandosi il sostegno della politica nel legiferare. Credo che la contrattazione sia lo strumento più utile per regolare al meglio i diritti dei lavoratori all’interno dell’azienda. La legge dà un quadro di massima. Noi chiediamo un accordo quadro che regoli, nel pubblico e nel privato, lo smart working. Abbiamo chiesto l’apertura di un tavolo alla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e spero che quello sia il luogo dove potremo affrontare anche la questione del buono pasto. Noi vogliamo - ha detto Bianco - che il buono pasto sia riconosciuto come elemento importante del welfare e del salario del lavoratore e questo lo faremo attraverso la contrattazione e su questo speriamo di avere il sostegno di chi deve legiferare". (Com)