Italia-Kosovo: Pozza (Unioncamere Veneto), rapporti strategici con la regione dei Balcani (2)

- Secondo Pozza, la forza del sistema Veneto è individuabile nelle sue Pmi “caratterizzate da flessibilità e dinamicità”. Anche il turismo rappresenta un settore strategico per il Veneto, che ha contato su 71 milioni di visitatori nel 2019. A suo modo di vedere, anche i 14 mila kosovari residenti in Veneto, una quota importante dei 40 mila che lavorano e vivono in Italia, rappresentano un altro “esempio di positività” nei rapporti bilaterali. Pozza ha quindi ricordato che il quinto reggimento Superga dell’Esercito, di stanza a Portogruaro, è subentrato da pochi giorni al Comando Ovest della missione Nato Kfor. (Pav)