Kosovo-Serbia: negoziatore kosovaro Hyseni, approccio costruttivo per rilanciare dialogo

- Sembra ci sia un approccio costruttivo per il rilancio del dialogo tra Kosovo e Serbia: questo il commento del negoziatore statale kosovaro, Skender Hyseni, dopo l'incontro avuto ieri a Bruxelles con l'inviato speciale Ue per il dialogo Miroslav Lajcak, che ha incontrato nella capitale belga anche il negoziatore serbo Marko Djuric. "C'è accordo su alcuni elementi e l'incontro è stato costruttivo", ha dichiarato Hyseni chiarendo che in ogni caso "non ci saranno accordi su capitoli separati senza un accordo comprensivo (di tutte le questioni)". "Non c'è più niente di tecnico; è molto politico", ha precisato il negoziatore kosovaro citato dalla stampa locale. (segue) (Kop)