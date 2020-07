Difesa: Serbia, direttore Ufficio per il Kosovo contro invio armamenti a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Ufficio del governo per il Kosovo, Marko Djuric, si è espresso contro un eventuale invio da parte di paesi stranieri ad armamenti alle forze di difesa kosovare. "Alcuni paesi della Nato si contendono il primato su chi consegnerà più armi e le migliori a Pristina. Signori, se volete aiutare gli albanesi in Kosovo, inviate loro libri e non carri armati, perché con i carri armati non entreranno mai nelle Nazioni Unite, nell'Unesco o nell'Interpol", ha detto Djuric ospite stamane dell'emittente pubblica "Rts". La Serbia, ha proseguito il direttore dell'Ufficio governativo, resta impegnata nel mantenimento della pace. "Noi serbi non abbiamo mai avuto paura della forza di nessuno, siamo sempre stati impegnati nella pace e siamo sempre pronti a proteggere ciò che è nostro", ha osservato Djuric. "Penso che dovrebbero inviare loro libri invece di armi, inviare loro la Risoluzione 1244, la Carta delle Nazioni Unite, e a quel punto potremo parlare di tutto il resto come persone. Se (il premier kosovaro) Hoti dice che l'unica soluzione è nell'ambito dell'attuale costituzione del cosiddetto Kosovo, gli spedirò personalmente la Costituzione della Repubblica di Serbia affinché impari qualcosa, perché la nostra Costituzione ha almeno 200 anni più della loro", ha concluso il direttore dell'Ufficio per il Kosovo. (segue) (Seb)