Roma: D'Elia (Pd), Campidoglio sbaglia a non riconoscere impegno casa donne

- La Casa internazionale delle donne "è un patrimonio di tutte, che offre attività e servizi alla città di Roma e non solo". Lo dichiara in una nota Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche. "Non tener conto di questo, della valutazione economica dei beni che la Casa produce per la comunità e ottusamente continuare a chiedere il saldo del debito come se nulla fosse, come il Comune di Roma continua a fare dopo mesi di trattativa, è segno di una ragionieristica volontà politica dissipatrice della ricchezza prodotta dalle pratiche sociali che rendono viva questa città. Continuiamo ad affermare che va rivalutato il debito riconoscendo il lavoro prodotto dalle tante realtà associative che compongono la Casa". (Com)