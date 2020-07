Israele-Libano: Tenenti (Unifil), avviata indagine per determinare fatti incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil) ha avviato un'indagine per determinare i fatti e le circostanze dell'incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la linea di demarcazione tra il paese dei cedri e Israele. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa libanese "Nna" il portavoce di Unifil, Andrea Tenenti. “Il capomissione e comandante della forza Unifil, generale Stefano Del Col, è entrato immediatamente in contatto con le Forze armate libanesi (Laf) e le Forze di difesa israeliane (Idf), al fine di contenere la situazione, ridurre la tensione e ripristinare la cessazione delle ostilità", ha spiegato Tenenti. Il portavoce di Unifil ha aggiunto: "In questo momento è tornata la calma nell'area e Unifil sta mantenendo la sua presenza sul terreno, insieme alle Laf". (segue) (Res)