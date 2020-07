Fase 3: Corte dei conti, resta possibile ulteriore riduzione Pil nominale in Nadef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione offerta nel Pnr è che alla marcata contrazione del prodotto della prima metà dell’anno (particolarmente forte nel secondo trimestre) seguirà un apprezzabile recupero: i dati più recenti non escludono l’ipotesi di un rimbalzo sensibile, ma restano al momento elevate le probabilità che la Nadef dovrà prevedere un aggiustamento peggiorativo delle principali grandezze, con una ulteriore riduzione della crescita nominale del Pil, probabilmente superiore ad un punto percentuale. Lo scrive la Corte dei conti in una relazione consegnata alle commissioni Bilancio di Camera e Senato in occasione dell’audizione odierna sul Pnr. (Ems)