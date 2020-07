Fase 3: Corte dei conti, nel primo trimestre indebitamento aumenta di 14 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati di contabilità nazionale relativi al primo trimestre del 2020, pur registrando solo in parte gli effetti della serrata, già indicano un netto peggioramento rispetto allo scorso anno: l’indebitamento risulta in ampliamento di circa 14 miliardi. Lo scrive la Corte dei conti in una relazione consegnata alle commissioni Bilancio di Camera e Senato in occasione dell’audizione odierna sul Pnr. “Sono soprattutto le spese a determinare tale andamento, per l’ampio ricorso agli ammortizzatori sociali e l’incremento della spesa sanitaria, per la protezione civile e per la sicurezza”, viene spiegato nel documento. Risultano in calo invece le entrate da imposte indirette, che a causa del calo dei consumi hanno registrato una riduzione di oltre 4,1 miliardi, e i contributi sociali con una diminuzione di 2,2 miliardi per la contrazione dei posti di lavoro. (Ems)