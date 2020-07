Abruzzo: giunta regionale, i provvedimenti approvati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano operativo deliberato è coerente con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con le linee di indirizzo del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché con l'atto di indirizzo dell'Assessore alle Politiche Sociali. Il Piano e gli indirizzi applicativi sono preliminari all'emanazione dell'avviso pubblico con cui individuare i soggetti attuatori. Inoltre, alla presentazione del Piano operativo saranno trasferiti i fondi ministeriali (euro 863 mila 288,80 – anno 2020- pari all'80 per cento del finanziamento totale). L'Esecutivo ha poi approvato l'adesione al Protocollo d'Intesa con la Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana (Ceam) per la collaborazione su iniziative estive per l'estate 2020. La proposta nasce dalla consapevolezza dell'importanza della funzione sociale svolta dalle parrocchie, dagli oratori e dagli enti riconosciuti, al fine di sostenere le progettualità diffuse nei territori in favore dei minori durante la stagione estiva corrente, e favorire esperienze che si conformino alle linee guida dettate dalla Comunità Scientifica in materia di salute e sicurezza, soprattutto nella attuale situazione di disagio conseguente all'emergenza pandemica Covid-19. La Giunta ha approvato la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/22, per i seguenti interventi: porto di Giulianova (messa in sicurezza imboccatura portuale per euro 908 mila 744); sistema depurativo Paglieta e Mozzagrogna (euro 887 mila 618,42); programma di prevenzione del rischio sismico (euro 3 milioni 927 mila 706,45); fondo morosità incolpevole - accesso abitazioni in locazione (1 milione 314 mila 635,37). Quindi, la Giunta regionale ha autorizzato il Comune di Martinsicuro ad assegnare un alloggio per grave emergenza abitativa. (segue) (Com)