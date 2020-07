Lavoro: Air Italy, Catalfo vede sindacati su norma per ammortizzatori sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha incontrato questo pomeriggio le sigle sindacali (Filt Cgil, Fit Cisl, Anpac, Anpav, Uil Trasporti, Ugl Trasporto Aereo, Usb, Cobas Lavoro Privato e Associazione Piloti) in merito alla vertenza Air Italy. Stando alla relativa nota, nel corso della riunione il ministro ha spiegato ai presenti che il dicastero “è al lavoro per trovare una soluzione normativa che consenta ai lavoratori della compagnia di accedere pienamente alle tutele previste dagli ammortizzatori sociali, dicendosi disponibile ad avviare una interlocuzione con i commissari”. Si è poi impegnata, prosegue la nota, a lasciare aperto il tavolo di confronto, riconvocandolo per il prossimo 4 agosto. Alla luce del percorso delineato oggi, Catalfo ha rivolto alle organizzazioni sindacali l’invito a ritirare la manifestazione di mercoledì 29 luglio davanti al ministero. (Com)