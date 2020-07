Canada: maxi-piano economico da 4 miliardi di dollari per le municipalità dell'Ontario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toronto e altre municipalità dell'Ontario che hanno perso milioni di dollari entrate a causa del Covid-19 si divideranno fino a 4 miliardi di dollari dai governi federale e dello Stato per aiutare a finanziare i trasporti pubblici e altri servizi critici. Lo riporta il "Toronto Star". Il premier Doug Ford ha detto che il denaro allevierà il deficit di bilancio. "Questo finanziamento aiuterà a far ripartire la nostra economia", ha detto ad una conferenza stampa lunedì al Queen's Park, notando che fa parte di un accordo da 19 miliardi di dollari negoziato dalle province con il governo federale la scorsa settimana. "I nostri comuni sono stati duramente colpiti da Covid-19", ha aggiunto. Il ministro dei trasporti dell'Ontario, Caroline Mulroney ha detto che l'assistenza finanziaria cruciale è per mantenere le linee di trasporto pubblico in funzione per i lavoratori essenziali.(Nys)