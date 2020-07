Bolivia: coronavirus, secondo Murillo candidato del Mas Luis Arce è positivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accogliendo il suggerimento del Cns, il Tribunale supremo elettorale ha posticipato le prossime elezioni generali al 18 ottobre del 2020. Lo ha annunciato Romero in una conferenza stampa tenuta il 23 luglio al termine di una riunione convocata appositamente per analizzare la situazione epidemiologica nel paese e i pericoli che implica lo svolgimento delle elezioni nell'attuale contesto sanitario. "Il Tribunale ha deciso di fissare la data delle elezioni al 18 ottobre del 2020 ed un eventuale ballottaggio al 29 novembre, mentre l'insediamento delle nuove autorità si prevede per dicembre", ha detto Romero. La decisione del Tse ha aperto un conflitto istituzionale con il parlamento, che sostiene che qualsiasi decisione di questo tipo deve essere ratificata dal legislativo. (segue) (Bua)