Usa: proteste antirazziste, un ufficiale della Guardia Nazionale critica gestione dell'ordine pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adam DeMarco, un ufficiale statunitense della Guardia Nazionale del Distretto di Columbia, ha sostenuto che il mese scorso le forze dell'ordine hanno usato una forza eccessiva sui manifestanti pacifici a Lafayette Square, contestando il resoconto della Casa Bianca sugli eventi che hanno portato alla celebre foto di Donald Trump con la Bibbia in mano durante le proteste antirazziste. DeMarco, un veterano della guerra in Iraq, testimonierà domani davanti alla Commissione per le Risorse Naturali della Casa Bianca, e secondo quanto riporta il sito "Politico" dirà che è stata violata la libertà dei manifestanti di esercitare il Primo Emendamento. "Gli eventi a cui ho assistito in piazza Lafayette la sera del 1° giugno sono stati profondamente inquietanti per me e per i colleghi della Guardia Nazionale", ha detto la testimonianza scritta di DeMarco. "Avendo prestato servizio in una zona di combattimento, e avendo capito come valutare gli ambienti di minaccia, non mi sono mai sentito minacciato dai manifestanti o giudicato violento". DeMarco era tra i Guardiani della Guardia Nazionale di Washington, di stanza a Lafayette Square, il 1° giugno, quando le autorità federali hanno usato gas lacrimogeni e granate accecanti per disperdere i manifestanti pacifici. Una volta sgomberata la piazza, il presidente Donald Trump l'ha attraversata a piedi dalla Casa Bianca per una foto-op con una Bibbia fuori dalla chiesa episcopale di St. John, dove i rivoltosi avevano appiccato un piccolo incendio la notte precedente. (Nys)