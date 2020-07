Fase 3: su buoni pasto in smart working serve chiarezza normativa e contrattazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza Covid-19 ha portato l’intero Paese a rivedere in poco tempo le modalità di lavoro, utilizzando in modo massiccio il lavoro agile. In Italia, prima della pandemia, erano 450 mila i lavoratori che utilizzavano abitualmente lo smart working, nei momenti più critici della pandemia si è raggiunto il picco di 8 milioni di lavoratori occupati da remoto. Una modalità usata in emergenza e che ha messo in evidenza la necessità di avere una maggiore chiarezza normativa. Necessità emersa anche per il buono pasto, soprattutto in seguito al comportamento di molte aziende che non lo hanno più riconosciuto ai lavoratori in smart working: si calcola che il 35 per cento delle aziende hanno sospeso la consegna dei buoni pasto. Da più parti, dalla politica al sindacato, è emersa quindi l’esigenza di intervenire a livello normativo e nella contrattazione tra le parti per regolamentare al meglio lo smart working ma anche il buono pasto considerato il benefit più utilizzato in Italia. Basti pensare che lo ricevono oltre 3 milioni di lavoratori e che interessa un mercato che vale oltre 3 miliardi di euro. Di questo si è parlato in un Webinar organizzato dall’Anseb, l’associazione nazionale società emettitrici buoni pasto. (segue) (Com)