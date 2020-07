Usa: Google farà lavorare i suoi dipendenti da remoto fino al luglio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Google terrà i suoi dipendenti a casa almeno fino al prossimo luglio, diventando così la prima grande azienda statunitense a formalizzare un calendario di lavoro da remoto così esteso. Lo riporta il "Wall Street Journal". La decisione riguarderà quasi tutti i circa 200 mila dipendenti a tempo pieno e a contratto della società madre, Google Alphabet, e probabilmente peserà sulle scelte dei concorrenti del settore. L'amministratore delegato di Alphabet, Sundar Pichai, ha preso la decisione la settimana scorsa, dopo un dibattito tra i dirigenti di Google Leads, un gruppo interno di alti dirigenti della società. Secondo il "Wsj", Pichai è stato in parte influenzato dalle necessità dei dipendenti di seguire i figli che non potranno andare a scuola. I dipendenti che decideranno di trasferirsi altrove avranno la libertà di firmare contratti di affitto lunghi fino a un anno. "So che non è stato facile", ha scritto il signor Pichai in una nota allo staff oggi. "Spero che questo vi offra la flessibilità di cui avete bisogno per bilanciare il lavoro con la cura di voi stessi e dei vostri cari nei prossimi 12 mesi". (Nys)