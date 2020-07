Usa: i repubblicani vogliono abbassare da 600 a 200 dollari i sussidi di disoccupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione sarebbe una misura temporanea in atto fino a quando gli Stati non implementeranno un sistema più mirata che paghi agli individui il 70 per cento del loro salario settimanale perduto. Le prestazioni federali sono complementari all'attuale assicurazione contro la disoccupazione, che varia da Stato a Stato. I sussidi supplementari settimanali da 600 dollari inclusi nella legge "Cares" approvata a marzo scadranno il 31 luglio. I repubblicani hanno dichiarato di essere contrari all'estensione dei benefici di 600 dollari perché ritengono che disincentivi alcuni americani a tornare al lavoro, dove il loro salario potrebbe essere inferiore a quello che riceverebbero in caso di disoccupazione. Circa 31 milioni di statunitensi stanno raccogliendo sussidi di disoccupazione, e circa 2,3 milioni hanno presentato nuove domande per riceverli nell'ultima settimana, secondo i dati forniti dal dipartimento del Lavoro. (Nys)