Ponte Genova: Toti (Regione Liguria), impresa straordinaria che dimostra spirito della città

- Quella del Ponte di Genova è stata un’impresa straordinaria, che dimostra lo spirito di Genova e la nostra capacità di lavorare insieme credendo in un obiettivo. Così il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, durante la serata “Il nuovo Ponte di Genova. Costruire il futuro” organizzata come tributo a tutti coloro che hanno lavorato per costruire l’opera. “Bisogna essere orgogliosi per sempre di qualsiasi cosa sia stata fatta in questo cantiere”, ha detto nel suo intervento di apertura. È poi intervenuto il sindaco di Genova, Marco Bucci, che ha sottolineato come il Ponte dia nuova “vita e speranza alla città”. “Un pensiero a tutti voi che avete lavorato: nessuno discute le vostre competenze tecniche, ma accanto a questa avete messo il vostro cuore e la vostra passione”, ha detto. (Ems)