© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VariManifestazione dell’Associazione nazionale ambulanti per chiedere la tutela dei fieristi, di chi fa le feste/sagre di paese, dei giostrai e degli ambulanti tutti, piazza Montecitorio a Roma - ore 9Presidio convocato dalle reti civiche territoriali davanti alla sede di Municipio Roma VII, in concomitanza del consiglio municipale per protestare contro la presidente Monica Lozzi. Piazza di Cinecittà, Roma – Ore 9Il sindaco di Roma Virginia Raggi e l'Amministratore delegato e Direttore generale di Ferrovie dello Stato italiane Gianfranco Battisti presentano “Roma metropoli futura: l'Anello Verde come sistema strategico della città". Saranno presenti Luca Montuori, assessore all'Urbanistica; Pietro Calabrese, assessore alla Città in movimento, Umberto Lebruto, amministratore Delegato Fs Sistemi urbani. Sala della Protomoteca, Campidoglio – ore 10.“Infiniti mondi. Giordano Bruno il Nolano” a Ferento 2020, per appuntamenti al tramonto. Prosegue la stagione estiva nell'antico teatro romano di Ferento organizzata dal Consorzio Teatro Tuscia a Viterbo. Ore 19.30Spazio a Romarbeat, ensemble che vede musicisti maghrebini, rom rumeni e solisti italiani, raccontare insieme l’incontro tra melodie arabe e ritmi tzigani con al centro il Mediterraneo. Al Maxxi di Roma – Ore 21X dizione 2020 di “La Pellicola d’Oro” l’iniziativa che si svolge presso La Casa del Cinema di Roma. Premio alla carriera a Giovanna Ralli. Premio Speciale per il cinema a Claudio Amendola. Premio Speciale per la Serie Tv a Carolina Crescentini. Presso il Teatro Ettore Scola de La Casa del Cinema di Roma - Ore 21 (Rer)