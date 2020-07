Abruzzo: giunta regionale, i provvedimenti approvati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, riunita nel pomeriggio a Pescara, ha deliberato una serie di proposte, a partire dall'integrazione dei servizi a domanda debole di Tua spa da volgere in sub affidamento ai sensi dell'art.18 del contratto di servizio in "house providing" 2018-2027 (dgr n.439 del 29 luglio 2019). La proposta individua i seguenti lotti per il sub affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica: Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Secinaro, Goriano Valli in provincia dell'Aquila per complessivi km. 155.536 annui; Pizzoferrato, Gamberale, Castel di Sangro, Lama dei Peligni, nella provincia di Chieti per complessivi 193.765 + 93.615, annui; Cortino, Valle Castellana, Civitella del Tronto in provincia di Teramo, per complessivi km 71.606 annui. Il totale dei km in sub affidamento, considerando questa ulteriore quota, arriva a km 1.798.285, comunque inferiore al tetto massimo consentito di km 1.928.722, calcolato ai sensi dell'art. 18 del contratto di servizio in "house providing" 2018-2027, sottoscritto tra Regione Abruzzo e Tua spa. Altro provvedimento licenziato dalla Giunta regionale è volto a migliorare l'efficacia dell'azione di Protezione Civile regionale, individuando un polo logistico in Provincia di Teramo, dove poter raccogliere materiali e mezzi di proprio impiego, per l'assistenza alla popolazione in caso di situazioni emergenziali. Lo stabile individuato è denominato "Villa Clemente", nel Comune di Notaresco, in Località Piana del Vomano, in Piazza Antonio Santarelli, di proprietà comunale, non utilizzato, che può essere assegnato in comodato d'uso gratuito al Servizio Emergenze di Protezione Civile, per un periodo di anni 5 prorogabile. Con tale decisione si dà seguito a quanto previsto dal Piano delle Attività preventivate per l'anno 2015 dal Servizio di Emergenza di Protezione Civile, tenuto conto che altri poli logistici saranno resi disponibili per le suddette finalità. Ancora, la Giunta regionale ha approvato il Piano Operativo e gli indirizzi applicativi per l'emanazione dell'avviso pubblico a sostegno di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del codice del terzo settore, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, per l'anno 2019. (segue) (Com)