Abruzzo: giunta regionale, i provvedimenti approvati (3)

- L'esecutivo, in materia sanitaria, ha poi istituito un Gruppo tecnico di lavoro finalizzato al riordino delle rete sanitaria regionale nel delicato comparto della Salute mentale composto dal Direttore del Dipartimento Sanità; dal Direttore dell'Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo; dai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale delle Asl; dal Dirigente del Servizio del Dipartimento Sanità competente in tema di contratti degli erogatori privati; dal Dirigente competente in tema di programmazione socio-sanitaria; dal dirigente in tema di integrazione sociale e disabilità. Inoltre, il Gruppo sarà integrato da Referenti dell'Autorità giudiziaria e della Medicina penitenziaria, in caso di pazienti socialmente pericolosi. L'Esecutivo ha poi provveduto a ripartire le disponibilità finanziarie per il Sevizio Sanitario Regionale Anno 2019 a favore delle Asl e della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione, assegnate in base alle intese della Conferenza Stato-Regioni del 6 giugno 2019, per una disponibilità di euro 2 miliardi 394 milioni 316 mila 226. Si è poi provveduto a licenziare la riorganizzazione e il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid 19 comprendente una tabella aggiornata sul piano dei costi della terapia intensiva e semintensiva, che sostituisce la precedente. La Giunta regionale ha costituito la delegazione trattante per la stipula dell'Accordo Integrativo Regionale. La proposta intende dare seguito all'Intesa della Conferenza Stato Regioni, per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali. Sulla base della legge regionale n.10 del 3 giugno 2020, che reca disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio a dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid 19. Tutte le somme che derivano dal cosiddetto sismabonus ed ecobonus diventano incentivi per le Ater e distribuiti in proporzione al numero degli alloggi: Ater L'Aquila, euro 365 mila 700; Ater Teramo, euro 244 mila 200; Ater Pescara, euro 447 mila 300; Ater Chieti, euro 238 mila 050; Ater Lanciano euro 204 mila 750. (Com)