Fisco: Corte dei conti, da non escludere rimodulazione aliquote Iva

- Le evidenti problematiche di funzionamento dell’Irpef, a fronte di un processo di ridisegno complessivo del sistema, consiglierebbero di non escludere tra le opzioni una possibile rimodulazione delle esistenti aliquote Iva e anche alcune ipotesi di riduzione del numero delle aliquote (attualmente quattro), dalle quali potrebbero derivare alcuni vantaggi di natura amministrativa. Lo scrive la Corte dei conti in una relazione consegnata alle commissioni Bilancio di Camera e Senato in occasione dell’audizione odierna sul Pnr. Sul punto specifico, si legge nel documento, il Piano non esplicita alcuna direzione di revisione, ma ciò “non riduce la necessità di compiere una scelta netta in merito al ruolo che le due principali imposte del sistema tributario (Irpef e Iva) devono svolgere”. “In favore di uno spostamento del prelievo dall’Irpef all’Iva giova ricordare che, nel confronto europeo in Italia il peso dell’Irpef rispetto al Pil è tra i più elevati e quello dell’Iva è invece tra i più bassi”, prosegue la relazione, in cui viene sottolineato che una revisione dell’Iva potrebbe avvenire, modificando opportunamente le aliquote, in assenza di effetti redistributivi indesiderati. (Ems)