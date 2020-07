Lavoro: Corte dei conti, riconsiderare tre tipologie di Cig in chiave unitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Determinanti sono stati gli interventi disposti a partire da marzo per sostenere i lavoratori ed evitare che l’iniziale shock di offerta indotto dalla sospensione delle attività produttive nei settori non essenziali avesse ed abbia ancora un insostenibile impatto sul reddito ed inneschi effetti depressivi sulla domanda. Lo scrive la Corte dei conti in una relazione consegnata alle commissioni Bilancio di Camera e Senato in occasione dell’audizione odierna sul Pnr. “Si è trattato di misure molto rilevanti in sede di controllo sul piano quantitativo: l’esperienza gestionale dei tre diversi tipi di cassa integrazione dovrebbe indurre, tuttavia, una volta superata l’emergenza, a riconsiderarli in chiave unitaria anche al fine di una maggiore semplificazione”, si legge nel documento. (Ems)