Bolivia: coronavirus, secondo Murillo candidato del Mas Luis Arce è positivo (4)

- Secondo il direttore di Epidemiologia del ministero della Salute, Virgilio Prieto, la capitale della Bolivia, si dirige ormai verso un "disastro sanitario". "La Paz affronta una forte impennata di casi con la previsione di un disastro sanitario che può portare a una pandemia esplosiva e alla morte di molte persone", ha affermato Prieto in dichiarazioni pubblicate dal quotidiano "Pagina Siete". Il funzionario del ministero segnala che "la maggior parte dei nuovi pazienti è in condizioni critiche" e che "non c'è modo di risolvere la mancanza di posti negli ospedali". Solo nella regione di La Paz si registrano 13.371 casi di contagio confermati con 218 decessi dall'inizio della pandemia, mentre nel municipio della capitale si contano 9.030, di cui 919 nelle ultime 24 ore. (segue) (Bua)