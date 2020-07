Usa: coronavirus, l'Università di Notre Dame non ospiterà il primo dibattito presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università di Notre Dame, in Indiana, ha annunciato oggi che non ospiterà più il primo dibattito presidenziale di settembre, a causa delle preoccupazioni per la pandemia di coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il dibattito, previsto per il 29 settembre, si svolgerà ora presso la Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio. L'università ha pubblicato una nota in cui spiega che la decisione è stata presa "perché le necessarie precauzioni sanitarie avrebbero notevolmente diminuito il valore educativo dell'ospitare il dibattito nel nostro campus". (Nys)