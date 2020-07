Lazio: Lombardi (M5s), piano regionale per non perdere occasione fondi europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E proprio perché l'accesso al Recovery Fund per tutti gli Stati membri "è soggetto alla predisposizione di un piano nazionale di ripresa e resilienza, in quanto tali risorse sono finalizzate a sostenere l'intera comunità europea nell'affrontare l'enorme sfida sanitaria, economica e sociale che ci ha lanciato il covid-19, ho chiesto nell'Atto, che la Regione interloquisca con spirito di leale collaborazione con il Governo nazionale per la definizione di tale piano affinché le esigenze della nostra Regione siano ampiamente rappresentate. E, allo stesso modo, di supportare in tutte le sedi istituzionali europee il determinante impegno del Governo per rendere permanenti le misure adottate nell'ultimo vertice Consiglio europeo, quali l'emissione di titoli pubblici comunitari per il sostegno e il rilancio dell'economia europea e nazionale, oltre che per il definitivo superamento del patto di stabilità e delle regole europee di austerity a favore di una nuova politica di solidarietà e di integrazione europea. Il Lazio – ha concluso Roberta Lombardi - è la seconda regione italiana per PIL, sede della Capitale d'Italia, e regione strategica per l'intera economia nazionale per le numerose eccellenze produttive e i poli universitari e d'alta formazione presenti, rilanciare la regione Lazio significa rilanciare l'intero sistema Paese". (Com)