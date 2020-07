Milano: Morelli (Lega), Consiglio comunale a distanza sfiora ridicolo, Sala teme ritorno in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capogruppo della Lega a Palazzo Marino, Alessandro Morelli, il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme il ritorno ai Consigli comunali in presenza. In quelli convocati con modalità telematica si sentono "sirene d'ambulanza, sciacquoni, cellulari fusi e ora pernacchie", riporta Morelli, facendo riferimento all'ultimo episodio capitato nella seduta di oggi, quando l'intervento del consigliere Franco D'Alfonso (Alleanza Civica per Milano) è stato disturbato dalla pernacchia di uno dei colleghi, non ancora identificato. "Il Consiglio comunale di Milano - commenta Morelli - sfiora il ridicolo con questa gestione, come se non fosse già assurdo che le sedute non siano ancora a Palazzo Marino ma si continui a lavorare da remoto, dopo mesi di sollecitazioni da parte nostra". "Il sindaco Sala spara sui dipendenti in smart working ma ha il terrore che i consiglieri comunali tornino a Palazzo Marino", conclude il capogruppo della Lega. (com)