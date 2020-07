Viabilità: su A4 Milano-Brescia chiusure notturne svincolo viale Certosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, per lavori connessi all'ampliamento della quarta corsia dinamica, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle quattro notti consecutive di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, con orario 22-5, sarà chiuso lo svincolo di viale Certosa in entrata per chi proviene da Milano ed è diretto verso Brescia. In alternativa, Autostrade consiglia di immettersi in Autostrada A8 Milano-Varese, uscire allo svincolo di Fiera di Milano e seguire le indicazioni per Monza lungo la A52 Tangenziale nord. Inoltre, dalle 22 di giovedì 30 alle 5 di venerdì 31 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, si potrà percorrere la SS36, in direzione Lecco, procedere sulla A52 Tangenziale nord in direzione Rho ed infine seguire la SP35 Milano/Meda, per immettersi sulla A4 dallo svincolo di Cormano. Sarà chiuso anche lo svincolo di Sesto San Giovanni in entrata verso entrambe le direzioni, Torino e Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cormano. Nella stessa notte ma con orario 21-5, sarà chiusa l'area di servizio “Lambro nord” in direzione Torino. (com)