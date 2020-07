Coronavirus: Castelli, lavoriamo a nuove misure per settore ristorazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, continua Castelli, “al ministero dell’Economia e delle finanze, ho avuto l’opportunità di incontrare le organizzazioni che rappresentano i pubblici esercizi, l’ospitalità, i cuochi, le piccole imprese della ristorazione. Un settore che dà lavoro ad oltre 1,2 milioni di persone. Un incontro che mi sento di definire molto positivo, per il clima costruttivo di confronto che si è da subito instaurato. Una grande occasione per entrare nel merito delle misure economiche messe in atto a supporto, e per recepire i suggerimenti che vengono direttamente da chi conosce, più di tutti, questo settore, la cui importanza economica e sociale non è mai stata messa in discussione ed è ben chiara al Governo.Anche per questo stiamo lavorando ad un nuovo pacchetto di misure che possa aiutare il settore a superare questa delicatissima fase. Su alcune, frutto anche del confronto di oggi, c’è la volontà di arrivare ad una rapida definizione, al fine di poter inserire le eventuali norme che si rendessero necessarie già nel prossimo decreto in lavorazione: creazione di un fondo di garanzia per le locazioni delle attività ancora in crisi; estensione, fino alla fine dell’anno, della cassa integrazione e dei fondi di integrazione salariale; decontribuzione per le nuove assunzioni o per chi fa rientrare dalla cig i propri dipendenti; estensione della norma che prevede l’esenzione dalla Tosap; istituzione di un tavolo permanente Mef, Mise, Mibact e operatori di settore”. (segue) (Rin)