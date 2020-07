© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioComuneLa Sindaca di Roma Virginia Raggi presenta "Roma metropoli futura: l'Anello Verde come sistema strategico della città" (Campidoglio, Sala della Protomoteca) - Ore 10La Sindaca di Roma Virginia Raggi inaugura la nuova illuminazione pubblica di alcune strade nel quartiere Ostia Antica (via Gavio Massimo e successivamente via Laurenzi) - Ore 21L'assessore all'Urbanistica Luca Montuori interviene alla conferenza stampa di presentazione "Roma metropoli futura: l'Anello Verde come sistema strategico della città" (Campidoglio, Sala della Protomoteca) - Ore 10L'assessore alla Città in movimento Pietro Calabrese interviene alla conferenza stampa di presentazione "Roma metropoli futura: l'Anello Verde come sistema strategico della città" (Campidoglio, Sala della Protomoteca) - Ore 10L'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo partecipa alla cerimonia di inaugurazione della nuova illuminazione pubblica di alcune strade nel quartiere Ostia Antica (via Gavio Massimo e successivamente via Laurenzi) - Ore 21 (segue) (Rer)