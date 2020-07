Cile: coronavirus, 2.133 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Cile hanno confermato oggi 2.133 nuovi casi di Covid-19, che portano il totale dei contagi a 347.923. I nuovi decessi sono stati 75 e portano le morti legate al virus a 9.187. Ad oggi 319.954 persone sono guarite dal virus. Il governo, riferisce la stampa locale, ha decretato una nuova quarantena per i comuni di Coquimbo, La Serena e Puerto Montt. La misura, ha detto la sottosegretaria alla Salute pubblica Paula Daza parlando in conferenza stampa, si deve alla “situazione critica” nei comuni coinvolti e ha espresso il desiderio che “duri il meno possibile”. Secondo il ministro della Salute Paris il tasso di positività dei test nelle ultime 24 è stato dell'11 per cento, il più basso degli ultimi sette giorni. (segue) (Abu)