Cile: coronavirus, 2.133 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (3)

- Cinque le fasi previste dal piano: la quarantena vera e propria, con circolazione limitata e svolgimento esclusivamente di attività essenziali; la "transizione", che permette la circolazione durante la settimana ma impone restrizioni nel fine settimana; la "preparazione", che impone la quarantena solo alla popolazione "a rischio" e permette attività sociali e ricreative all'aria aperta fino a 50 persone; l'"apertura iniziale", con riapertura di cinema, teatri, ristoranti al 25 per cento delle capacità; "apertura avanzata", con cinema teatri e ristoranti al 75 per cento delle capacità, e riapertura di palestre e discoteche al 50 per cento delle capacità. Come ha affermato Pinera, il piano viene annunciato "a quasi cinque mesi dall'inizio della pandemia e dopo cinque settimane di diminuzione dei contagi. (Abu)