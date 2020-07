Usa: presidenziali, Biden in vantaggio su Trump di 10 punti percentuali a livello nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, detiene un vantaggio di 10 punti percentuali rispetto a Donald Trump a livello nazionale. Lo dice l'ultimo sondaggio dell'università di Harvard, con una forte maggioranza di elettori che ritengono che Biden sia meglio attrezzato per guidare il Paese attraverso la pandemia del coronavirus e le proteste di piazza. Il sondaggio attribuisce a Biden il 55 per cento di sostegno, contro il 45 per cento di Trump. Secondo la rilevazione inoltre Biden ha l'appoggio del 91 per cento dei Democratici, contro l'87 per cento dei Repubblicani che sostengono il presidente. Ma Biden detiene un vantaggio su Trump di 10 punti alla domanda su chi saprebbe gestire meglio il coronavirus, 55 per centro contro il 45 per cento. Biden è in testa anche sulla questione delle tensioni razziali: il 59 per cento lo vede come la persona più adatta per gestire il movimento di Black Lives Matter contro il 41 per cento che preferisce Trump. Il sondaggio online di Harvard Caps-Harris Poll su 1.932 elettori registrati è stato condotto tra il 21 e il 23 luglio. (Nys)