Fase 3: Corte dei conti, crisi accelera processi trasformazione su cui siamo in ritardo

- La crisi è destinata a comportare una accelerazione di trasformazioni nei processi di produzione e nell’utilizzo delle innovazioni che, probabilmente, si sarebbero prodotte in un orizzonte temporale più lungo, ma rispetto alle quali l’Italia presenta già oggi ritardi significativi. Così la Corte dei conti in una relazione consegnata alle commissioni Bilancio di Camera e Senato in occasione dell’audizione odierna sul Pnr. “Ciò richiede la disponibilità di infrastrutture di rete che consentano di accedere in ogni parte del paese a servizi di tipo amministrativo e di apprendimento condotti a distanza, di beneficiare dello sviluppo del commercio elettronico, di poter contare sulla riorganizzazione dei processi di produzione e su un ruolo crescente del lavoro flessibile: tutti elementi che saranno determinanti per la competitività delle imprese e che potranno incidere anche sui servizi e la programmazione della pubblica amministrazione”, si legge nel documento. (Ems)