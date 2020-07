Roma: Mennuni (Fd'I), bonus ai rom è provvedimento inaccettabile e offensivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indiscrezione uscita sulla stampa relativa all'intenzione dell'amministrazione Raggi "di offrire ai rom del campo di Castel Romano un bonus di 10mila euro all'anno per cercare una casa in affitto, mi auguro che sia una boutade estiva, favorita dalla grande calura". Lo dichiara in una nota Lavinia Mennuni consigliere di Fratelli d'Italia di Roma Capitale. "Se così non fosse saremmo di fronte ad un provvedimento inaccettabile e vergognoso in particolare nei confronti di tutti i romani, che vivono onestamente e che si pagano un mutuo o l'affitto di casa senza aiuti di sorta. Il campo - conclude- va sgombrato e le persone vanno allontanate, senza buone uscite di sorta, e certamente senza premiare coloro che vivono nell'illegalità".(Com)