Imprese: Consob proroga periodo adesione Ops Intesa Sanpaolo su Ubi Banca

- La Consob ha disposto oggi la proroga d'ufficio, ai sensi del Regolamento emittenti, del periodo di adesione dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da Intesa Sanpaolo avente ad oggetto azioni ordinarie emesse da Ubi Banca per ulteriori due giorni di negoziazione. Stando al relativo comunicato stampa, il periodo di adesione all’Ops si concluderà pertanto in data 30 luglio 2020. La Consob rinvia poi alla delibera per le relative motivazioni. (Com)