Governo: domani Consiglio dei ministri alle 10.30

- Il Consiglio dei ministri è convocato domani alle 10.30, a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: decreto legislativo, integrazioni e correzioni al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla limitazione delle emissioni nell'atmosfera dei medi impianti di combustione e di riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera - Esame definitivo (Affari europei - Ambiente); Provvedimenti a norma dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Proposta di affidamento della gestione di un Comune ad una commissione straordinaria; Proposta di proroga dello scioglimento di due consigli comunali; Varie ed eventuali. (Com)