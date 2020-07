Bolivia: coronavirus, secondo Murillo candidato del Mas Luis Arce è positivo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro delle critiche c'è soprattutto la flessibilizzazione delle misure di quarantena e lo scarso rispetto del protocollo di distanziamento sociale nel contesto delle numerose manifestazioni di protesta susseguitesi nella capitale nelle ultime settimane. Secondo Prieto, "il comportamento delle persone è eccessivamente irrazionale", mentre lo specialista in politiche pubbliche, Andres Uzin, punta il dito contro la flessibilizzazione. "Con la quarantena dinamica è venuta meno ogni misura di biosicurezza con la conseguente crescita della velocità dei contagi", ha dichiarato Uzin. "Se non verranno adottate misure urgenti non si potrà fermare la pandemia", ha aggiunto. Con 1148 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore la Bolivia ha raggiunto quasi i 70 mila contagi dall'inizio della pandemia secondo dati ufficiali, mentre è di 2.583 il numero complessivo di vittime, con 48 nuove morti rispetto al bollettino precedente. (Bua)