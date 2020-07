Case popolari: Asgi-Naga e Cgil, Regione Lombardia condannata, regolamento alloggi va modificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’ordinanza emessa oggi dal Tribunale civile di Milano (dott.ssa Martina Flamini) giunge a conclusione l’azione giudiziaria promossa da Asgi (associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione), Naga e Cgil Lombardia contro le clausole contenute nel regolamento regionale per l’accesso agli alloggi pubblici. "Nella causa - ricorda una nota delle tre sigle - le associazioni (assistite dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri) avevano contestato in primo luogo il requisito di 5 anni di residenza nella Regione previsto anche dalla stessa legge regionale che regola la materia: il giudice aveva pertanto dovuto investire della questione la Corte Costituzionale che con sentenza n. 44 del marzo scorso aveva dichiarato incostituzionale il requisito. La causa è quindi ripresa davanti al Tribunale che ha esaminato anche l’altra questione dei documenti aggiuntivi richiesti agli stranieri (cioè la medesima questione che già aveva visto la condanna del Comune di Sesto San Giovanni). Anche questa previsione è stata ritenuta illegittima e discriminatoria dal Tribunale, perché la documentazione da presentare per dimostrare l’assenza di proprietà all’estero (basata sull’Isee) deve essere la medesima sia per italiani che per gli stranieri, restando poi l’obbligo di verifica in capo alla autorità fiscali". (segue) (com)