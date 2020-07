Case popolari: Asgi-Naga e Cgil, Regione Lombardia condannata, regolamento alloggi va modificato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si pone cosi termine (come già avvenuto nel caso di Lodi) a una clamorosa ingiustizia che aveva visto escludere dalle graduatorie di tutta la Lombardia numerosi cittadini stranieri in condizioni di bisogno ai quali veniva richiesto di produrre documenti spesso impossibili da reperire. Ora tutti i Comuni lombardi dovranno modificare i bandi tenendo conto della decisione del Tribunale di Milano e della modifica del regolamento regionale", osserva la nota, che conclude: "Le associazioni ricorrenti esprimono la piena soddisfazione per un risultato che elimina due ostacoli, non solo discriminatori ma anche del tutto illogici, per la creazione di un sistema di accesso agli alloggi basato su una vera equità e sulla attenzione al bisogno". (com)