Sicurezza: Francia, ministro Esteri Le Drian incontra segretario Interpol

- Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha incontrato il segretario generale dell'Interpol, Jurgen Stock. Lo rende noto il Quai d'Orsay di Parigi in una nota, spiegando che l'incontro "si inserisce nel prolungamento dei loro precedenti contatti" e "testimonia l'importanza della cooperazione tra Francia e Interpol". L'organizzazione internazionale svolge un ruolo fondamentale ed essenziale per rafforzare la cooperazione operativa in materia di lotta contro il terrorismo e la criminalità transnazionale, "che resta una priorità dell'azione globale della Francia", afferma il ministero degli Esteri. Parigi vuole "continuare a sostenere attivamente nel corso dei prossimi mesi l'azione dell' organizzazione, sia nel suo funzionamento che nella messa in atto delle priorità che si è fissata, in collegamento con gli Stati membri" si legge nella nota del dicastero francese. (Frp)