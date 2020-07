Andorra-Italia: ambasciatore a Madrid Guariglia consegna lettere credenziali a ministro Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Madrid, Riccardo Guariglia, ha presentato oggi al ministro degli Esteri del principato di Andorra, Maria Ubach Font, la copia delle sue lettere credenziali, cerimonia con la quale un agente diplomatico si accredita ufficialmente presso uno stato straniero in base alla convezione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche. "E' stato un piacere accogliere l'ambasciatore Riccardo Guariglia per interagire su progetti comuni che ci permetteranno di rafforzare la cooperazione tra Italia ed Andorra", ha commentato il ministro Ubach Font, augurandogli "molto successo" per le sue nuove funzioni. (Spm)