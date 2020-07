Coronavirus: Strada (Lce), finalmente data per nominare di nuovo commissione inchiesta lombarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale dei Lombardi Civici Europeisti, Elisabetta Strada, in una nota plaude alla convocazione della commissione regionale d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid-19 il 7 settembre. "Finalmente annunciate oggi in aula dal presidente Fermi data e ora per l'elezione della nuova commissione d'inchiesta Covid-19: il 7 settembre alle ore 14. Era ora. Basta con le beghe di corridoio e si cominci a lavorare seriamente sulla discussa e discutibile gestione dell'emergenza in Lombardia", commenta Strada. (com)