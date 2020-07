Roma: Raggi, grazie a carabinieri per controlli in villa Pamphilj, arrestato uomo che ruppe targa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, commentando la notizia dell’arresto di un uomo che, la notte del 28 aprile scorso, aveva distrutto una targa toponomastica in marmo a Villa Doria Pamphilj e aggredito due carabinieri del Reparto operativo tutela patrimonio culturale afferma in una nota: “Ringrazio i carabinieri del Reparto operativo tutela patrimonio culturale e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per aver assicurato alla giustizia il presunto responsabile di questo vergognoso episodio. Villa Doria Pamphilj - aggiunge Raggi - è da tempo teatro di vandalismi e reati contro il patrimonio culturale di Roma. Sono stati distrutte più volte le targhe toponomastiche dei viali, alcuni busti di personaggi famosi e addirittura è stata danneggiata una fontana di alto pregio artistico. Per questo il lavoro di pattugliamento svolto ogni giorno dai militari dell’Arma è fondamentale. Voglio ringraziare anche Marco Doria, presidente del Tavolo di coordinamento per Villa Doria Pamphilj - conclude - per la sua partecipazione attiva nella cattura del criminale e per il suo impegno costante nella cura e tutela di una delle ville storiche più belle e importanti della nostra città”.(Com)