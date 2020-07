Scuola: Campidoglio, a Roma i nidi aprono il 9 settembre, istituti infanzia il 14 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nidi capitolini riapriranno il 9 settembre, le scuole dell'infanzia il 14 settembre. Roma Capitale ha definito il piano di riapertura dei servizi educativi e scolastici dedicati ai bambini da 0 a 6 anni che prevede la possibilità di garantire la didattica in presenza sulla base del principio-guida della stabilità dei gruppi: ogni educatrice o insegnante sarà riferimento fisso per un gruppo di bambini. "Abbiamo definito il piano educativo e didattico di Roma Capitale - afferma in una nota Virginia Raggi, sindaco di Roma -. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando in vista di settembre e la task force capitolina per la scuola per l'importante contributo messo al servizio della nostra città. I bambini hanno diritto a riprendere la normalità dei rapporti educativi e didattici, in piccoli gruppi e in un contesto di relazione e crescita sicuro. Inoltre una bella notizia: metteremo a disposizione dei nidi e delle scuole dell'infanzia di Roma Capitale oltre 3 mila maestre e educatrici in più rispetto allo scorso anno scolastico". (segue) (Com)